Обои для wallpaper engine

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка43 просмотра

нужно сделать хорошую анимацию для обой , и добавить часы , дату . как на скриншоте (на монеторе ) .

5 месяцев назад
guest_1733417769738
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад