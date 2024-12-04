Я ищу 3D-дизайнера, который сможет быстро и качественно выполнять задачи по анимации и созданию визуалов.

Необходимо работать с анимацией для рекламных и информационных материалов, разрабатывать кейс-визуалы для рекламных кампаний и презентаций, а также создавать графику и анимации для SMM.

Знание After Effects, Blender и Adobe обязательно.