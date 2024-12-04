Требуется специалист по 3D моделированию для долгосрочного сотрудничества. Необходимо предоставить примеры работ для оценки уровня. Ожидаются регулярные заказы для опытных 3D моделлеров.
3D-дизайнер с опытом работы в After Effects и Blender
Я ищу 3D-дизайнера, который сможет быстро и качественно выполнять задачи по анимации и созданию визуалов.
Необходимо работать с анимацией для рекламных и информационных материалов, разрабатывать кейс-визуалы для рекламных кампаний и презентаций, а также создавать графику и анимации для SMM.
Знание After Effects, Blender и Adobe обязательно.
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