Необходимо внести изменения в пять 3D-моделей фигур персонажей. Задача включает регулировку размеров (ширина и высота), а также добавление или удаление отверстий. Ожидается качественное выполнение правок с учетом всех требований.
3D-визуализатор/дизайнер среды для визуализации общественного пространства
Я ищу 3D-визуализатора/дизайнера среды для создания визуализаций общественного пространства, в частности для стенда.
Требуется умение работать с пространством и наличие креативного подхода.
Ожидается опыт работы в популярных 3D-пакетах, таких как 3Dmax или Blender.
Оплата будет обсуждаться отдельно.
Пожалуйста, присылайте портфолио.
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