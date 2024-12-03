Требуется 3D Generalist для создания высококачественного контента в области Adult игр. Необходимы навыки моделирования и текстурирования 3D объектов, работа с освещением, рендерингом и композитингом. Опыт с Blender, Daz 3D и наличие портфолио обязательно. Предпочтителен опыт работы с Unity или Unreal Engine. Важны внимание к деталям и соблюдение сроков.