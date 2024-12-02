Разработать 3D-модель башни для видеоигры с подвижным орудием. Башня должна включать визуальные элементы, такие как ящики и знамена, а также шрапнельную пушку на подвижном основании. Необходимо обеспечить возможность анимации и соответствие реальным размерам. Формат выходных файлов: .FBX или .OBJ. Текстуры в формате RGBA Compressed DXT5.