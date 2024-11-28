Моделер/сборщик сцен в Blender для ТРЦ

Требуется специалист, умеющий работать с 3DsMax, Chaos Vantage и Anima 3D People для обработки архвиз ролика из 14 шотов. Необходимо исправить шумы и баги, а также добавить 3D людей в один из шотов. Ожидается наличие видеокарты RTX для быстрого рендеринга (6-7 часов на шот). Опыт работы с данной связкой программ обязателен.