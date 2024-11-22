Я ищу специалиста, который умеет работать с 3DsMax, Chaos Vantage и Anima 3D People.

У меня есть готовый архвиз ролик из 14 коротких шотов. Вашей задачей будет решить некоторые проблемы с шотами (шум, баги и флики), а также добавить 3D людей в один из шотов, основываясь на имеющихся.

Необходима видеокарта семейства RTX для быстрого рендеринга (6-7 часов на шот). Важно, чтобы вы уже имели опыт работы с данной связкой программ.

Бюджет будем обсуждать после ознакомления с ТЗ.

Идеальный вариант - 3-4 проблемных шота обговорить, исправить, и отправить на рендер на выходные.