Поправить модель 3D

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Есть модель 3D в формате obj, надо поправить модель и сконвертировать в формат Glb. Модель скину в личку. Работа срочная

3D-моделирование
5 месяцев назад
bigbird
58 лет
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Семён
 
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Павел
 
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Мане
 
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3D-графика

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