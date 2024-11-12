3D Модель

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Закрыт5 заявок270 просмотров

Есть файл с изображением персонажа, нужно сделать 3д модель по этому изображению.

3D-моделирование
6 месяцев назад
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