Необходимо выполнить ряд студентских работ по AutoCad, включая чертежи и схемы в форматах DWG и PDF. Задания включают создание фасадов, логотипов, планов частных домов и квартир, оцифровку скетчей, а также оформление различных элементов. Все работы должны быть оформлены с учётом размеров и деталей, включая слои, заливки и оформление на листах формата A3.