Требуется 3D-artist для создания 50 мокапов высокого качества для устройств Apple: iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 и другие. Мокапы должны поддерживать настройку контента, цвета и фона. Формат сдачи: .blend и .psd. Опыт работы с 3D мокапами и доступ к моделям обязателен. Срок выполнения 3–7 дней, оплата до $500, возможен переход на долгосрочное сотрудничество.