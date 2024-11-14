Требуется исправить 3D-модель в формате obj и выполнить конвертацию в формат Glb. Работа срочная, модель будет отправлена в личном сообщении.
Нужно сделать несколько тар (канистры, бутылки) Blender
Здравствуйте, нужно сделать 15 тар (канистры, бутылки флаконы), это стандартные формы, скорее всего их исходники есть потому что их массово продают.
Итог, мне нужна каждая в разных текстурах, то есть захотел я тару 1 прозрачной, разумеется должен быть слой с этим добром и Вы мне должны будите показать где и как нажимать (Соответственно весь набор нужных текстур я дам: цвет+матовый, цвет-глянцевый, прозрачный, полупрозрачный итд)
На все тары будут накладываться этикетки спереди и сзади, Вы должны будите показать как мне добавить или убрать этикетку
Фон - 5-6 видов (разные цвета что бы цветные бутылки хорошо контрастировали)
Ракурс так же создать несколько что бы я просто переключал
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