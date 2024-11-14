Здравствуйте, нужно сделать 15 тар (канистры, бутылки флаконы), это стандартные формы, скорее всего их исходники есть потому что их массово продают.



Итог, мне нужна каждая в разных текстурах, то есть захотел я тару 1 прозрачной, разумеется должен быть слой с этим добром и Вы мне должны будите показать где и как нажимать (Соответственно весь набор нужных текстур я дам: цвет+матовый, цвет-глянцевый, прозрачный, полупрозрачный итд)



На все тары будут накладываться этикетки спереди и сзади, Вы должны будите показать как мне добавить или убрать этикетку



Фон - 5-6 видов (разные цвета что бы цветные бутылки хорошо контрастировали)



Ракурс так же создать несколько что бы я просто переключал