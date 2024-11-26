Я ищу 3D-дизайнера для отрисовки Key Visual в рамках проекта.

Нужно уметь работать с различными текстурами (стекло, ткань, зеркало), со сложными формами и соблюдать предписания брендбука.

Также необходим опыт отрисовки KV и креативный подход к задачам, чтобы предлагать свое видение вместо слепого следования референсу.