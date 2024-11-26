3D дизайнер на проект

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  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка172 просмотра

Я ищу 3D-дизайнера для отрисовки Key Visual в рамках проекта.

Нужно уметь работать с различными текстурами (стекло, ткань, зеркало), со сложными формами и соблюдать предписания брендбука.

Также необходим опыт отрисовки KV и креативный подход к задачам, чтобы предлагать свое видение вместо слепого следования референсу.

3D-моделирование
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Екатерина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад