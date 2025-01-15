Ищется 3D-визуализатор для постоянной работы в компании Movie Park. Основные задачи включают архитектурную визуализацию и дизайн проектов, а также взаимодействие с мультимедийным отделом. Обязателен опыт работы в 3D Max. Условия оплаты будут обсуждены отдельно.
Нужно сделать несколько тар (канистры, бутылки). В Blender
Здравствуйте, нужно сделать 21 тарe (канистры, бутылки флаконы), это стандартные формы, скорее всего их исходники есть потому что их массово продаю как тару
Итог, мне нужна каждая в разных текстурах, то есть захотел я тару №1 прозрачной, разумеется должен быть слой с этим добром и мне нужно будет показать как менять текстуру.
На все тары будут накладываться этикетки спереди и сзади, мне нужен будет мануал как это сделать. То есть есть у меня этикатека пнг изображение, Вы мне покажете как ее налепить в блендере.
Фон - 5-6 видов (разные цвета что бы цветные бутылки хорошо контрастировали)
Ракурс так же создать несколько что бы я просто переключал, 2-3 камеры хватит
Для чего это все, бутылки для средств всегда одинаковые а вот сами средства меняются и этикетки тоже переделываются и что бы не фотать все это решили сделать с помощью 3d моделей.
Важна реалистичность текстур и форм!
Прозрачная тара и полупрозрачная там нужно будет разместить жидкость она будет 3х цветов не более.
Список текстур тар и самих тар вышлю отдельно.
Есть недоработанный исходник, если он поможет то пожалуйста
Приоритет начинающим специалистам, супер точность мне не нужна, но и глупые косяки конечно не потерплю.
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