Нужно сделать несколько тар (канистры, бутылки). В Blender

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки212 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать 21 тарe (канистры, бутылки флаконы), это стандартные формы, скорее всего их исходники есть потому что их массово продаю как тару

Итог, мне нужна каждая в разных текстурах, то есть захотел я тару №1 прозрачной, разумеется должен быть слой с этим добром и мне нужно будет показать как менять текстуру.

На все тары будут накладываться этикетки спереди и сзади, мне нужен будет мануал как это сделать. То есть есть у меня этикатека пнг изображение, Вы мне покажете как ее налепить в блендере.

Фон - 5-6 видов (разные цвета что бы цветные бутылки хорошо контрастировали)

Ракурс так же создать несколько что бы я просто переключал, 2-3 камеры хватит

Для чего это все, бутылки для средств всегда одинаковые а вот сами средства меняются и этикетки тоже переделываются и что бы не фотать все это решили сделать с помощью 3d моделей.

Важна реалистичность текстур и форм!

Прозрачная тара и полупрозрачная там нужно будет разместить жидкость она будет 3х цветов не более.

Список текстур тар и самих тар вышлю отдельно.

Есть недоработанный исходник, если он поможет то пожалуйста

Приоритет начинающим специалистам, супер точность мне не нужна, но и глупые косяки конечно не потерплю.

3D-моделированиеBlender
5 месяцев назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 дней назад

Выбранный исполнитель

MoskalenkoVitali
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
$50
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Самый понятливый и отзывчивый заказчик с которым я сотрудничал. Проект был не из легких, и не из коротких, однако мы работали ВМЕСТЕ с Борисом, что дало возможность лучше проработать многие аспекты проекта. Самое главное - Борис не просто заказчик, а человек, по этому буду всегда рад работать вместе и в будущем.

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
MoskalenkoVitali
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Юрий
 
54 года
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • 3D-визуализатор в Movie Park

    Ищется 3D-визуализатор для постоянной работы в компании Movie Park. Основные задачи включают архитектурную визуализацию и дизайн проектов, а также взаимодействие с мультимедийным отделом. Обязателен опыт работы в 3D Max. Условия оплаты будут обсуждены отдельно.

    Визуализация объектов3ds Max
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Мусорный контейнер с прессом

    Создайте 3D-прототип небольшого мусорного контейнера с прессом. Необходимо разработать детальную 3D-графику для визуализации и представления изделия.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Ищем дизайнера/SMM специалиста для создания 3D рилсов

    Требуется дизайнер или SMM специалист для создания 3D рилсов. Необходим опыт работы с 3D-графикой и умение генерировать привлекательный визуальный контент. Ожидается готовность обсуждать детали проекта и предоставлять примеры работ.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Моделер/сборщик сцен в Blender для ТРЦ

    Требуется моделер/сборщик сцен в Blender для работы над проектами торговых центров. Основная задача - сборка локаций из ассетов и моделирование объектов. Опыт в околоархитектурных работах будет преимуществом.

    3D-моделированиеBlender
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Трехмерная модель башни для видеоигры с подвижным орудием сверху

    Разработать 3D-модель башни для видеоигры с подвижным орудием. Башня должна включать визуальные элементы, такие как ящики и знамена, а также шрапнельную пушку на подвижном основании. Необходимо обеспечить возможность анимации и соответствие реальным размерам. Формат выходных файлов: .FBX или .OBJ. Текстуры в формате RGBA Compressed DXT5.

    3D-моделированиеАнимация объектов
    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    4 месяца назад

  • 3D дизайнер на проект

    Требуется 3D-дизайнер для создания Key Visual в рамках проекта. Необходимо опыт работы с текстурами (стекло, ткань, зеркало) и сложными формами. Соблюдение предписаний брендбука обязательно. Кандидат должен иметь креативный подход и готовность предлагать оригинальные идеи вместо простого следования референсам.

    3D-моделирование
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Поиск 3Д-иллюстраторов в команду маркетинга

    Ищем талантливых 3D-иллюстраторов для расширения команды маркетинга. Обязательные навыки: Cinema 4D и Redshift, а также анимация. Предпочтительно наличие портфолио с коммерческими и личными работами, исключая VFX, моделинг и геймдев. Возможна полная или частичная занятость.

    Создание иллюстраций
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • 3D Моделлер/Дженералист для срочного проекта

    Требуется 3D Моделлер/Дженералист для создания 12 моделей по фотографиям с UV-разверткой и уникальными текстурами. Необходим опыт работы в C4D, Maya или Blender. Важно художественное восприятие и навыки в Substance Painter. Проект с полной занятостью, дедлайн - 1-2 декабря. Портфолио и стоимость часа обязательны для отклика.

    3D-моделированиеBlender
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Заказ на моделирование 3D бюстов ученых-физиков

    Ищется 3D художник для создания 10 реалистичных бюстов ученых-физиков. Все референсы и фотографии будут предоставлены. Наложение матовой текстуры без покраски. Необходимо представить портфолио и прайс лист.

    3D-моделирование
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад