Здравствуйте, нужно сделать 21 тарe (канистры, бутылки флаконы), это стандартные формы, скорее всего их исходники есть потому что их массово продаю как тару

Итог, мне нужна каждая в разных текстурах, то есть захотел я тару №1 прозрачной, разумеется должен быть слой с этим добром и мне нужно будет показать как менять текстуру.

На все тары будут накладываться этикетки спереди и сзади, мне нужен будет мануал как это сделать. То есть есть у меня этикатека пнг изображение, Вы мне покажете как ее налепить в блендере.

Фон - 5-6 видов (разные цвета что бы цветные бутылки хорошо контрастировали)

Ракурс так же создать несколько что бы я просто переключал, 2-3 камеры хватит

Для чего это все, бутылки для средств всегда одинаковые а вот сами средства меняются и этикетки тоже переделываются и что бы не фотать все это решили сделать с помощью 3d моделей.

Важна реалистичность текстур и форм!

Прозрачная тара и полупрозрачная там нужно будет разместить жидкость она будет 3х цветов не более.

Список текстур тар и самих тар вышлю отдельно.

Есть недоработанный исходник, если он поможет то пожалуйста

Приоритет начинающим специалистам, супер точность мне не нужна, но и глупые косяки конечно не потерплю.