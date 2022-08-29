3D Визуализация.
Визуализация сцен, моделей по чертежам и референсам, простая предметная анимация, есть навык рендеринга большого количества объектов и вариантов через скрипты. Работы выполняю через Blender 3d.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Все добре! Дякую за роботу!
Ответный отзыв
Было приятно работать, Алексей держал быструю ОС и дал интересную задачу. Спасибо за сотрудничество!)