deniskafive

Денис deniskafive

 
34 годаБеларусь/Могилёв
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
3D Визуализация.

Визуализация сцен, моделей по чертежам и референсам, простая предметная анимация, есть навык рендеринга большого количества объектов и вариантов через скрипты. Работы выполняю через Blender 3d.

недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$20
10 баллов
год назад
Розробити 3Д рендер електронної сигарети
Все добре! Дякую за роботу!
Было приятно работать, Алексей держал быструю ОС и дал интересную задачу. Спасибо за сотрудничество!)
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