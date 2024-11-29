Я ищу человека на постоянную работу в компанию Movie Park, который специализируется на 3D-визуализации, особенно в архитектуре.

Основные задачи включают визуализацию площадок и дизайн проектов, а также взаимодействие с мультимедийным отделом.

Необходимы навыки работы в программе 3D Max.

Условия оплаты будут обсуждены отдельно.