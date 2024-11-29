3D-визуализатор в Movie Park

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка198 просмотров

Я ищу человека на постоянную работу в компанию Movie Park, который специализируется на 3D-визуализации, особенно в архитектуре.

Основные задачи включают визуализацию площадок и дизайн проектов, а также взаимодействие с мультимедийным отделом.

Необходимы навыки работы в программе 3D Max.

Условия оплаты будут обсуждены отдельно.

3ds MaxВизуализация объектов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 месяцев назад

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