Ищется 3D-визуализатор для постоянной работы в компании Movie Park. Основные задачи включают архитектурную визуализацию и дизайн проектов, а также взаимодействие с мультимедийным отделом. Обязателен опыт работы в 3D Max. Условия оплаты будут обсуждены отдельно.
Рендеры KeyShot
Привет. Надо доделать рендеры с лампой. Надеюсь у тебя остались исходники. Все ракурсы оставляем каки были только меняем цвет и кнопки. Желательно сделать очень быстро, так как сроки поджимаю. Сможешь взяться быстро за работу?
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