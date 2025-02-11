Все быстро и качественно. Евгений проявил высокий уровень профессионализма, ответственности и внимания к деталям. Все задачи были выполнены в срок. Отдельно хочется отметить коммуникацию — всегда оперативно отвечал на вопросы и вносил корректировки. Рекомендую как надёжного и компетентного специалиста!