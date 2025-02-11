Требуется 3D Generalist для создания высококачественного контента в области Adult игр. Необходимы навыки моделирования и текстурирования 3D объектов, работа с освещением, рендерингом и композитингом. Опыт с Blender, Daz 3D и наличие портфолио обязательно. Предпочтителен опыт работы с Unity или Unreal Engine. Важны внимание к деталям и соблюдение сроков.
Внесение правок в готовые модели.
Есть пять 3д моделей фигур персонажей. Нужно внести правки в них по типу: изменение размеров (ширина/высота), добавление/удаление отверстий.
Выбранный исполнитель
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