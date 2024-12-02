Ищется 3D аниматор с навыками лицевой анимации для новогоднего проекта. Необходим опыт работы с инструментами Autodesk Maya, 3D Max, Blender и Cinema 4D. Условия оплаты будут обсуждены. Возможность дальнейшего сотрудничества на других проектах.
3D Generalist (Junior/Middle)
Я ищу талантливого 3D Generalist для создания высококачественного контента в области Adult игр.
Необходимо моделирование и текстурирование 3D объектов, работа с освещением, рендерингом и композитингом.
Опыт работы с программами Blender, Eevee, Daz 3D обязателен, а также наличие портфолио.
Предпочтительно наличие опыта работы с Unity или Unreal Engine.
Важны внимание к деталям, способность воспринимать обратную связь и умение работать в установленные сроки.
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