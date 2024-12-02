Я ищу талантливого 3D Generalist для создания высококачественного контента в области Adult игр.

Необходимо моделирование и текстурирование 3D объектов, работа с освещением, рендерингом и композитингом.

Опыт работы с программами Blender, Eevee, Daz 3D обязателен, а также наличие портфолио.

Предпочтительно наличие опыта работы с Unity или Unreal Engine.

Важны внимание к деталям, способность воспринимать обратную связь и умение работать в установленные сроки.