Заказ на 3D моделирование

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок177 просмотров

Я ищу специалиста по 3D моделированию для долгосрочного сотрудничества.

Пожалуйста, отправьте ваши работы, чтобы я мог оценить ваш уровень.

Заказов достаточно, так что если вы опытный 3D моделлер, буду рад обсудить детали.

3D-моделирование
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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