Заказ на 3D моделирование

Я ищу специалиста по 3D моделированию для долгосрочного сотрудничества.

Пожалуйста, отправьте ваши работы, чтобы я мог оценить ваш уровень.

Заказов достаточно, так что если вы опытный 3D моделлер, буду рад обсудить детали.