Ищется 3D-визуализатор/дизайнер для создания визуализаций общественного пространства, включая стенд. Требуется креативный подход и опыт работы в 3Dmax или Blender. Портфолио обязательно.
Создание модели с ретопологией в Blender
Я ищу специалиста для создания примитивной модельки с правильной ретопологией.
У меня уже есть заготовка в Blender, которую нужно доработать.
Пожалуйста, свяжитесь со мной для обсуждения деталей.
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