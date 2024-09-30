Требуется аниматор

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка6 просмотров

Ищу человека, кто сможет сделать анимированное видео в стиле мультика. Нужно для проекта в крипте. Требования: Портфолио обязательно. Бюджет: По договоренности.

Создание анимаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
5 месяцев назад
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Анимация

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