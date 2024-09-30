Требуется разработать анимацию для обоев в Wallpaper Engine. Необходимо добавить элементы часов и даты, как на предоставленном скриншоте. Обеспечить высокое качество анимации и соответствие требованиям платформы.
Требуется аниматор
Ищу человека, кто сможет сделать анимированное видео в стиле мультика. Нужно для проекта в крипте. Требования: Портфолио обязательно. Бюджет: По договоренности.
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