Необходимо создать простую анимацию в Clip Studio длительностью 30 секунд. Сюжет: девочка-подросток исследует гору Ama Dablam в Непале. Включите сцены, где она смотрит на гору и идет, а также ключевой момент с лавиной, когда она начинает убегать. Подробности обсудим в процессе работы.