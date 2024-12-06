Есть логотип компании, нужно сделать для него анимацию.

+ Разработать шаблон анимированного Emoji, который будет гибким и использован для создания новых вариантов. Из этого шаблона нужно будет сделать в нашем стиле анимацию всех букв английского алфавита и русского , всех цифр. Если что, пример вышлю в ЛС.

Набор Emoji должен быть полностью анимированным. Интересуют дизайнеры с опытом выполнения подобной работы.