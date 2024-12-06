Создание анимированных Emoji для телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен1 заявка46 просмотров

Есть логотип компании, нужно сделать для него анимацию.
+ Разработать шаблон анимированного Emoji, который будет гибким и использован для создания новых вариантов. Из этого шаблона нужно будет сделать в нашем стиле анимацию всех букв английского алфавита и русского , всех цифр. Если что, пример вышлю в ЛС.

Набор Emoji должен быть полностью анимированным. Интересуют дизайнеры с опытом выполнения подобной работы.

5 месяцев назад
fallensamael
Иван 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vlad_is_llove
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 месяцев назад
$400
6 дней
Владислав выполнил поставленную задачу очень качественно. Договорились на определенный срок и получили результат намного раньше. Правки были минимальные, все супер. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, оперативная обратная связь. Интересный проект и только положительные эмоции! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vlad_is_llove
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 месяцев назад
#1
Анимация

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