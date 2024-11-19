у подруги скоро день рождения, хотелось бы сделать 10ти минутную анимацию видео (типо как мультик ) где мы главные персонажи, никакой супер рисовки не требуется , все чисто для забавы , в даном «типо мультике » просто будут какие то приколы из личной жизни ( озвучкой я займусь сама ) просто нудна сама картина . Если знакомы с анимацией блогера под именем «добряк « ищу такого вида анимацию .