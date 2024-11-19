Мини видео ролик

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Закрыт1 заявка22 просмотра

у подруги скоро день рождения, хотелось бы сделать 10ти минутную анимацию видео (типо как мультик ) где мы главные персонажи, никакой супер рисовки не требуется , все чисто для забавы , в даном «типо мультике » просто будут какие то приколы из личной жизни ( озвучкой я займусь сама ) просто нудна сама картина . Если знакомы с анимацией блогера под именем «добряк « ищу такого вида анимацию .

Анимация персонажейСоздание анимаций
5 месяцев назад
guest_1732151601403
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Был
3 часа назад
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5 месяцев назад