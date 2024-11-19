Альпинизм

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка32 просмотра

Мне нужна анимация в clip studio. Анимация должна быть примитивной про альпинизм с пару сценами на 30 секунд. История про девочку подростка которая пошла на гору ama dablan в Непале. Пару сцен как она смотрит на гору и потом просто идет. Но ключевой момент в лавине который выскочит из под камня и она начнет убегать. В принципе это все.

Создание анимаций
5 месяцев назад
guest_1732603018623
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
5 месяцев назад
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Анимация

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