Ищем талантливого Motion-дизайнера для разработки стильного и захватывающего интро и титров для сериала. Необходим опыт работы в After Effects или Cinema 4D, а также примеры аналогичных проектов в портфолио. Креативность, внимание к деталям и понимание эстетики жанра (детектив, триллер) обязательны. Предлагаем интересный проект с гибким графиком и конкурентной оплатой.
Альпинизм
Мне нужна анимация в clip studio. Анимация должна быть примитивной про альпинизм с пару сценами на 30 секунд. История про девочку подростка которая пошла на гору ama dablan в Непале. Пару сцен как она смотрит на гору и потом просто идет. Но ключевой момент в лавине который выскочит из под камня и она начнет убегать. В принципе это все.
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