Мне нужна анимация в clip studio. Анимация должна быть примитивной про альпинизм с пару сценами на 30 секунд. История про девочку подростка которая пошла на гору ama dablan в Непале. Пару сцен как она смотрит на гору и потом просто идет. Но ключевой момент в лавине который выскочит из под камня и она начнет убегать. В принципе это все.