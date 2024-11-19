Привет!

Наша команда работает над сериалом, и мы ищем талантливого Motion-дизайнера для создания эффектного вступительного интро и титров.

Нужно разработать стильное и захватывающее интро для сериала (включая анимацию, текст и визуальные эффекты).

Проработать концепцию вместе с командой и реализовать проект в заданные сроки.

Ожидаем умение работать в After Effects, Cinema 4D или других инструментах, опыт создания интро или аналогичных проектов (покажи примеры в портфолио!).

Креативность и внимание к деталям, умение понимать эстетику сериала (жанр: детектив, триллер и т.д.).

Предлагаем крутой проект, гибкость в работе (удалённо) и конкурентную оплату за выполненный проект.

Если ты чувствуешь, что можешь создать захватывающее интро, отправляй портфолио на указанные контакты!