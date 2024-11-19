Ищется моушн-дизайнер для разработки анимационной заставки подкаста. Задание уже сформулировано и готово к обсуждению. Ожидается высокий уровень креативности и профессионализма.
Motion-дизайнер для создания интро
Привет!
Наша команда работает над сериалом, и мы ищем талантливого Motion-дизайнера для создания эффектного вступительного интро и титров.
Нужно разработать стильное и захватывающее интро для сериала (включая анимацию, текст и визуальные эффекты).
Проработать концепцию вместе с командой и реализовать проект в заданные сроки.
Ожидаем умение работать в After Effects, Cinema 4D или других инструментах, опыт создания интро или аналогичных проектов (покажи примеры в портфолио!).
Креативность и внимание к деталям, умение понимать эстетику сериала (жанр: детектив, триллер и т.д.).
Предлагаем крутой проект, гибкость в работе (удалённо) и конкурентную оплату за выполненный проект.
Если ты чувствуешь, что можешь создать захватывающее интро, отправляй портфолио на указанные контакты!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Наша команда ищет моушн дизайнера для анимации логотипа с предоставленным сторибордом. Необходимы отличное портфолио, чувство вкуса, внимание к деталям и средний уровень английского. Укажите количество часов на задачу, бюджет и ссылку на портфолио. Примеры анимаций приветствуются.Закрыт5 месяцев назад
Требуется создать видео-анимацию продолжительностью около 2 минут на основе известной детской сказки. Используйте Adobe After Effects или покадровую анимацию в Adobe Photoshop. Формат анимации 1920x1080. Пример работы прилагается.Анимация2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется создать 10-минутную анимацию в стиле мультфильма для дня рождения. Анимация будет включать приколы из личной жизни, без сложной рисовки. Озвучка будет предоставлена отдельно. Подобный стиль анимации можно увидеть у блогера «добряк».Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка заглавной картинки в стиле комикса для видео. Необходима анимация и оригинальный дизайн, который привлечет внимание зрителей и соответствует тематике видео.Анимация5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
Требуется аниматор 2D персонажей для работы с мем-тематикой в области крипто и блокчейна. Имеется готовый персонаж, для которого необходима анимация сценариев. Ищем креативного исполнителя с релевантным опытом. Укажите примеры работ и стоимость в заявках.Анимация1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется срочная анимация для логотипа. Задача включает разработку анимации, которая будет привлекать внимание и соответствовать стилю бренда.Анимация8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется моушн-дизайнер для создания небольшой анимации. Проект срочный, поэтому необходима быстрая работа. Примеры предыдущих работ обязательны.Закрыт5 месяцев назад
Требуется монтажер для работы над видеороликом. Необходимо добавить анимацию, иллюстрирующую пересечение улицы. Оплата обсуждается, опыт в анимации приветствуется.Закрыт5 месяцев назад
Требуется разработка трех анимированных эмодзи для Telegram на основе готовых логотипов. Эмодзи должны быть яркими, четкими и запоминающимися, соответствовать современным трендам. Укажите примеры своего опыта в аналогичных проектах.Анимация3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад