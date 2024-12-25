Необходим художник-аниматор для разработки гифок в чиби-стиле. Укажите примеры своих работ и расценки за создание каждой гифки. Ожидается качественная анимация, соответствующая стилю.
Анимиривоть 2d в after effects
Вечер добрый, ищу человека работающего в Adobe After Effects.
ТЗ: Трейлер 2D игры, содержащий имитацию геймплея (значительную часть составляет геймплей).
Работа обязательно в after affects
Длительность 45 секунд (это примерно, минималка 40).
Классический размер - 1920 на 1080 (горизонтальный).
HD качество ролика.
Строго 2D графика растр и вектор, любой софт.
Лого ШД в начале.
Раскадровка есть, скину. Графика тоже моя, тоже скину. Нужно сделать саму анимацию в афтере (костную) и возможен совместный поиск музыки к видео.
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