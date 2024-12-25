Требуется 2D моушн дизайнер для детского проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки11 просмотров

Ищем талантливого 2D моушн дизайнера для создания 2-3 минутных мультипликационных роликов для детей. Обязанности включают анимирование персонажей, визуализацию спецэффектов и озвучку роликов с помощью готовых материалов. Требуются навыки работы с After Effects и Photoshop, а также умение работать со звуком. Нужен творческий подход и хорошие навыки дизайна. Опыт работы от двух лет и наличие примеров работ обязательны.

Adobe After EffectsAdobe PhotoshopОзвучка видео
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
29 отзывов
4 месяца назад
#1
Анимация
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Анимация