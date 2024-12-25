Требуется 2D моушн дизайнер для детского проекта

Ищем талантливого 2D моушн дизайнера для создания 2-3 минутных мультипликационных роликов для детей. Обязанности включают анимирование персонажей, визуализацию спецэффектов и озвучку роликов с помощью готовых материалов. Требуются навыки работы с After Effects и Photoshop, а также умение работать со звуком. Нужен творческий подход и хорошие навыки дизайна. Опыт работы от двух лет и наличие примеров работ обязательны.