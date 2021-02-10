TatyanaVetlas

Копирайтер

Я – студентка, учусь на рекламе и связях с общественностью. Веду личный блог про собак, работаю торговым представителем и подрабатываю копирайтером. Умею писать хорошие тексты с оригинальностью от 80 до 99% на гуманитарные темы. Мне подвластны любые тексты: лонгриды, посты для социальных сетей, инструкции, обзоры, лендинг-тексты, коммерческие предложения и продающие тексты. Также, отлично справляюсь с написанием докладов, рефератов, курсовых работ.