scheglovv

Владислав scheglovv

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$349
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

paskal85
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$349
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта для кроливодческой фермы
Могу смело рекомендовать Владислава как ответственного и положительного заказчика. Сотрудничество было интересным, плодотворным и приятным. Точно рекомендую к сотрудничеству.
Очень доволен работой Павла. Сделал большой проект, быстро вносил желаемые изменения и был на связи. Работа в фигме хорошо структурирована, все очень удобно, легко верстать. Советую обращаться!
Ответный отзыв
paskal85
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Прототип сайта для кроливодческой фермы
Приятный в общении заказчик. Работать с такими людьми одно удовольствие. Рекомендую.
Понравилось работать с Павлом. Рисует красиво, дает рекомендации, как лучше сделать и предлагает улучшения. Быстро реагирует на комментарии и вносит изменения. Рекомендую!
Ответный отзыв