Times New Roman 14, интервал одинарный. Объем 15-20 страниц. Можно разбавлять скриншотами. Нужен хорошо читаемый понятный текст.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Макет: https://www.figma.com/file/5U7FZ4dYoWE9H7mnjq3v7Y/Krol-KMV?node-id=0%3A2478 Требования: Хороший, понятный, компонентный код, который потом можно будет связать с CMS. Анимации чтобы выглядели нормально. БЭМ. Препроцессор: SCSS ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Нужно нарисовать дизайн по прототипам. https://drive.google.com/drive/folders/1w7_rg44FuSAC71HCXV3O9aXQp-5hrSDM?usp=sharing Также нужны версии под мобильные устройства: планшеты и смартфоны.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Нужно разработать прототип сайта по тз в приложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Понравился ваш дизайн, хотим что-то похожее https://www.weblancer.net/users/paskal85/portfolio/dizajn-sajtov-9/dizajn-sajta-gribnoj-kraj-2283984/ Примерное описание того, что нужно https://docs.google.com/document/d/1SpzDkjPWo3gHXlwNL5ZIr3tSdlRNHk2ZPxd371Y-agQ/edit?usp=sharingДизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад