Вам нужен высококвалифицированный веб-дизайнер или графический дизайнер? Для текущих крупных проектов или простых задач?
Поздравляю, вы нашли меня!
У меня 2 года опыта в графическом дизайне и 1 год опыта в веб-дизайне, поэтому я сделаю все возможное и использую все свои навыки, чтобы вы остались довольны моей работой.
??Мои самые длительные проекты:
Создать веб-дизайн для криптовалют (Узбекистан - 2 недели)
Вот что говорят обо мне клиенты:
"Бахтиёр очень талантлив, все делает вовремя и обладает креативностью, которую я всегда искал."
"Отличная работа! Всем очень рекомендую Бахтиёра. Он очень талантливый дизайнер."
Действия в Instagram:
Кстати, я делаю огромное количество контента для своего блога. Так что у меня большой опыт.
Мои инструменты веб/графического дизайна:
Создать
Adobe Photoshop
Adobe Ilusrtastor
Figma
Я буду рад помочь вам реализовать ваши замечательные проекты.
С уважением, Бахтиёр Собиров
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