Пусть место меня говорят мот работы

Вам нужен высококвалифицированный веб-дизайнер или графический дизайнер? Для текущих крупных проектов или простых задач?

Поздравляю, вы нашли меня!

У меня 2 года опыта в графическом дизайне и 1 год опыта в веб-дизайне, поэтому я сделаю все возможное и использую все свои навыки, чтобы вы остались довольны моей работой.

??Мои самые длительные проекты:

Создать веб-дизайн для криптовалют (Узбекистан - 2 недели)

Вот что говорят обо мне клиенты:

"Бахтиёр очень талантлив, все делает вовремя и обладает креативностью, которую я всегда искал."

"Отличная работа! Всем очень рекомендую Бахтиёра. Он очень талантливый дизайнер."

Действия в Instagram:

Кстати, я делаю огромное количество контента для своего блога. Так что у меня большой опыт.

Мои инструменты веб/графического дизайна:

Создать

Adobe Photoshop

Adobe Ilusrtastor

Figma

Я буду рад помочь вам реализовать ваши замечательные проекты.

С уважением, Бахтиёр Собиров