bakhtiyordesign

Бахтиёр bakhtiyordesign

 
18 летУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Пусть место меня говорят мот работы

Вам нужен высококвалифицированный веб-дизайнер или графический дизайнер? Для текущих крупных проектов или простых задач?

Поздравляю, вы нашли меня!

У меня 2 года опыта в графическом дизайне и 1 год опыта в веб-дизайне, поэтому я сделаю все возможное и использую все свои навыки, чтобы вы остались довольны моей работой.

??Мои самые длительные проекты:

Создать веб-дизайн для криптовалют (Узбекистан - 2 недели)

Вот что говорят обо мне клиенты:

"Бахтиёр очень талантлив, все делает вовремя и обладает креативностью, которую я всегда искал."

"Отличная работа! Всем очень рекомендую Бахтиёра. Он очень талантливый дизайнер."

Действия в Instagram:

Кстати, я делаю огромное количество контента для своего блога. Так что у меня большой опыт.

Мои инструменты веб/графического дизайна:

Создать

Adobe Photoshop

Adobe Ilusrtastor

Figma

Я буду рад помочь вам реализовать ваши замечательные проекты.

С уважением, Бахтиёр Собиров

FigmaPhotoshop
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$70
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
developerin
24 годаУзбекистан
год в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
год назад
Веб-дизайн для цветочного магазина
Всегда топ Уже не первый раз ратотаю С Бахтиёром Сделали с Бахтиёром дизайн уже 2-ого сайта. Как всегда оперативно, в рамках запланированных сроков.
спасибо за проект!
Ответный отзыв
guest_16678229832896
год в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
год назад
Дизайн сайта
Нарисовано изумительно. Ещё и быстро. При этом по дизайну видно, что сначала над ним хорошо подумали, перед тем как садится рисовать. Рекомендую Бахтиёра как профессионала в дизайне.
Всегда на связи)
Ответный отзыв
developerin
24 годаУзбекистан
год в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
год назад
Веб-дизайн
Отличная работа! Заказ был выполнен раньше срока рекомендую! В таком возросте Просто огонь:) Лучше чем я ожидал рекомендую мастер своего дело Удачи!!!
хороший заказчик Рекомндую)
Ответный отзыв