Дизайн сайтов

Привет!)

Всю жизнь с творчеством, от росписи одежды до графического дизайна логотипов и веб-дизайна.

?Работаю быстро

?Работаю с удовольствием

?Работаю в Figma

?Порой больше заказчика заинтересована в отличном результате проекта.



https://www.figma.com/proto/72a1UcE3iSxkSlyd205Kal/Untitled?page-id=0%3A1&node-id=1%3A5&viewport=651%2C456%2C0.36&scaling=min-zoom

Портфолио в фигме, достаточно открыть по ссылке и листать кнопками вправо-влево, можно прокручивать вниз и смотреть все страницы целиком