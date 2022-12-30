Дизайн сайтов
Привет!)
Всю жизнь с творчеством, от росписи одежды до графического дизайна логотипов и веб-дизайна.
?Работаю быстро
?Работаю с удовольствием
?Работаю в Figma
?Порой больше заказчика заинтересована в отличном результате проекта.
https://www.figma.com/proto/72a1UcE3iSxkSlyd205Kal/Untitled?page-id=0%3A1&node-id=1%3A5&viewport=651%2C456%2C0.36&scaling=min-zoom
Портфолио в фигме, достаточно открыть по ссылке и листать кнопками вправо-влево, можно прокручивать вниз и смотреть все страницы целиком
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Сайт для строительной компании4 просмотра
- Редизайн пиццерии Фарфор3 просмотра
- Сайт для элитной мебели + лого1 просмотр
- Лендинг строительной компании ТочноДом1 просмотр
- Сайт поиска психологов, лендинг1 просмотр
- Сайт ТД Сибиряк1 просмотр