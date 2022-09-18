Требуется завершить дизайн сайта в PSD формате, 80% работы уже выполнено. Ищем дизайнера с опытом в crypto, nft и eCommerce. Работа на условиях безопасной сделки.
Перенести макет (1200px) из Figma на Tilda и адаптировать под девайсы
Перенести макет (1200px) из Figma на Tilda и адаптировать под девайсы. Все подробности в лс.
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