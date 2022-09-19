Ищется дизайнер для разработки лендинга, посвященного продаже чая для похудения. Сайт должен быть привлекательным и продающим, с опытом в арбитражных сетках. Срок выполнения - 7 дней. Поделитесь портфолио работ в данной или смежной тематике. Прототип и техническое задание будут предоставлены исполнителю.