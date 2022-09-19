Требуется отрисовать лендинг-пейдж под Тильду в программе Фигма. Структура представлена в прикрепленном файле. Дополнительные детали будут предоставлены в личных сообщениях. Используйте референс для ориентировки.
Прототип сайта
нужно сделать прототип лендинга для ресторана
Заявки фрилансеров
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