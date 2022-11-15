Дизайн сайтов
Привет! Меня зовут Дмитрий.
Работаю в Figma. Каждый мой проект проходит этапы:
- Исследовательская работа и анализ конкурентов;
- Рисую блоки, делаю их расстановку и присылаю вам на согласование;
- UX/UI дизайн;
- Прототипирование;
- Адаптивность;
Услуги, которые я предоставляю:
- лендинги любой сложности;
- многостраничные сайты;
- интернет-магазины;
- школы (онлайн, офлайн);
- баннеры;
- разработка дизайна мобильных приложений
С моими работами ознакомиться можно перейдя в behance.net/v4c или figma.com/@dimonchez
Я против войны в Украине!