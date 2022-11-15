Дизайн сайтов

Привет! Меня зовут Дмитрий.

Работаю в Figma. Каждый мой проект проходит этапы:

- Исследовательская работа и анализ конкурентов;

- Рисую блоки, делаю их расстановку и присылаю вам на согласование;

- UX/UI дизайн;

- Прототипирование;

- Адаптивность;

Услуги, которые я предоставляю:

- лендинги любой сложности;

- многостраничные сайты;

- интернет-магазины;

- школы (онлайн, офлайн);

- баннеры;

- разработка дизайна мобильных приложений

С моими работами ознакомиться можно перейдя в behance.net/v4c или figma.com/@dimonchez