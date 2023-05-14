paulinegab

Полина Габерник paulinegab

 
24 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
UX/UI Designer, Web Designer, Graphic Designer

Привет☀️

Меня зовут Полина и я Графический и UX / UI дизайнер из Минска✌️

Моя основная цель — создавать продукты, которые будут одновременно удобными и запоминающимися для пользователя.

Я творческий человек с сильной потребностью приносить пользу людям✨

Мои навыки:

- Владение Sketch и Figma

- Опыт создания прототипов

- Навыки визуального дизайна

- Понимание принципов адаптивного дизайна

Figma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
twix
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Логотип для кофейни
Отличная коммуникация. Спасибо за работу