UX/UI Designer, Web Designer, Graphic Designer

Привет☀️

Меня зовут Полина и я Графический и UX / UI дизайнер из Минска✌️

Моя основная цель — создавать продукты, которые будут одновременно удобными и запоминающимися для пользователя.

Я творческий человек с сильной потребностью приносить пользу людям✨

Мои навыки:

- Владение Sketch и Figma

- Опыт создания прототипов

- Навыки визуального дизайна

- Понимание принципов адаптивного дизайна