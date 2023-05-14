UX/UI Designer, Web Designer, Graphic Designer
Привет☀️
Меня зовут Полина и я Графический и UX / UI дизайнер из Минска✌️
Моя основная цель — создавать продукты, которые будут одновременно удобными и запоминающимися для пользователя.
Я творческий человек с сильной потребностью приносить пользу людям✨
Мои навыки:
- Владение Sketch и Figma
- Опыт создания прототипов
- Навыки визуального дизайна
- Понимание принципов адаптивного дизайна
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- MONO | NFT Маркетплейс | Мобильное приложение37 просмотров
- Баннер для Минского часового завода "Луч"22 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Отличная коммуникация. Спасибо за работу