UX/UI Дизайнер
Привет, меня зовут Алексей. Я UX/UI дизайнер. Создаю продуманные интерфейсы, думаю об увеличении вашего дохода.
Мои преимущества;
1. Всегда на связи
2. Делаю кликабельный прототип
3. Есть опыт в SMM
Как я работаю;
1. Знакомлюсь с техническим заданием, если его нет составляю вместе с вами через заполнение брифа.
2. Провожу конкурентный анализ.
3. Составляю прототип/Утверждаю.
4. Дизайн сайта/Адаптивный дизайн.
5. Подготовка макета к вёрстке.
Программы в которых работаю.Figma. Photoshop. After Effects. Miro. Tilda.
Всегда готов созвониться.
Мои контакты.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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