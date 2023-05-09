UX/UI Дизайнер

Привет, меня зовут Алексей. Я UX/UI дизайнер. Создаю продуманные интерфейсы, думаю об увеличении вашего дохода.

Мои преимущества;

1. Всегда на связи

2. Делаю кликабельный прототип

3. Есть опыт в SMM

Как я работаю;

1. Знакомлюсь с техническим заданием, если его нет составляю вместе с вами через заполнение брифа.

2. Провожу конкурентный анализ.

3. Составляю прототип/Утверждаю.

4. Дизайн сайта/Адаптивный дизайн.

5. Подготовка макета к вёрстке.

Программы в которых работаю.Figma. Photoshop. After Effects. Miro. Tilda.

Всегда готов созвониться.

Мои контакты.

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