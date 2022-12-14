Дизайн лендинга

$520
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка102 просмотра

Нужно разработать дизайн лендинга на 10 блоков по присланному текстовому ТЗ. С адаптивными макетами под планшеты и смартфоны. Подробности в телеграмме

3 года назад
GBC
40 лет
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$520
10 дней
Все качественно и в срок!
С Русланом второй проект выполнили. Очень комфортно работать с такими заказчиками! Подробное ТЗ, понятные хотелки, всегда на связи, и с быстрой оплатой! Всем рекомендую! 🥳

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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