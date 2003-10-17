andriyfranko

Андрій Франько andriyfranko

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Уникальный, компактный и стильный дизайн для вас 🔥

👋 Всем привет !

Меня зовут Андрей, родом из Украины, занимаюсь графическим дизайном и гейм дизайном около 2 лет, делаю дизайн для сайтов приложений и т.д. Я могу сделать от обработки фото до 3д модели, вкратце о моем обучении, учился дизайну по видео роликам на ютуб также и моделированию также изучал на ютуб, подбирать цвета научился в художественной школе, в общим как то так

💵 Как будет происходить оплата ?

  • На карту

  • PayPal

  • DonatePay

  • DonationAlerts

(А так же другим удобным способом для вас)

✨ Особенности, а также плюшки

Особенности:

- Готов приступить сразу

- Сделаю работу до конца

- Всегда на связи

- Выполнение услуги в нужный срок

- Гарантия 1 год

Плюшки:

- Каждый пятый заказ от одного и того же лица бесплатный

- Есть промокоды

- Все исправления бесплатные

🎫 Услуги

Цена за услугу зависит от сложности ее выполнения

Все услуги:


Обработка фото:

  • Удалить людей, удалить объекты

  • Изменение размера изображения

  • Обрезка изображения

  • Ретушь изображений

  • Редактирование фотографий

  • Изменение цвета и восстановление

  • Комплексное редактирование в фотошопе.

  • Фото редактирование

  • Фоновая работа

  • Обработка фотографий

  • Эффекты и фильтры

  • Ретушь кожи (удаление пятен/морщин и разглаживание)

  • Корректировка и коррекция цвета/тона

  • Изменение формы тела

  • Отбеливание зубов

  • Экспозиция и контраст

  • Удаление/замена фона

Figma:

  • Ui дизайн

  • Веб дизайн

YouTube:

  • Превью

  • Баннер

  • Оверлей

  • Аватарка

Twitch:

  • Превью для видео

  • Баннер

  • Оверлей

  • Аватарка

  • Кнопки

3D модели

  • low poly

  • hi poly

  • Запекание модели

  • Текстурирование

Discrod сервер:

  • Предустановленные каналы/роли с разрешениями

  • Инструменты модерации

  • Приветственная система

  • Авто-роли

  • Частные каналы

  • Предустановленные правила сервера

  • Музыка и подарки

  • Обновления игры

  • Роли реакции

  • Развлечения: Тривия, РПГ, Экономика, Покемоны...

  • Статистика сервера

  • Автомодерация (защита от спама, ссылок и т. д.)

  • Билетная система

  • Приглашает руководство

  • Журналы сервера (удаленные сообщения и т. д.)

  • Уведомления (YouTube, Twitch, Twitter)

  • Система проверки

  • Временные каналы

  • Неделя технической поддержки

  • И все что вы хотите!

Другое:

  • Визитка

  • Дизайн рекламы

Я не берусь за все заказы зразу, я не буду брать ту услугу которая мне не будет нравиться делать, в первую очередь дизайн это не деньги для меня, это удовольствие

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Портфолио

Отзывы заказчиков

donik102
Данияр 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нужно нарисовать 2d персонажей и элементы игры в стиле T-Rex chrome
Всегда на связи
Отличный заказчик, всегда поддержит мнение специалиста ?
Ответный отзыв
sergeyvolk25
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Оброботка фото
Уже заказываю второй раз и все отлично 1. Попадание в сроки (сделал быстрее) 2. Подсказал как сделать лучше и работа получилось лучше И да всем рекомендую)))
С Сергеем работаю во второй раз и все супер, всем рекомендую)
Ответный отзыв
sergeyvolk25
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Потрібно віризати фон в фотошоп
Очень добрый человек за несколько минут вырезал два фото, всем рекомендую
Быстро ответил, все быстро отправил, вы такой же крутой как пинг 0, всем рекомендую)
Ответный отзыв
nikitabon2003
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Доброго времени суток нужен человек который сможет сделать превью
Очень сочный и красивый дизайн, всем рекомендую)
Очень приятный и добрый человек, оплата мгновенная, спасибо)
Ответный отзыв