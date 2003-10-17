Уникальный, компактный и стильный дизайн для вас 🔥

👋 Всем привет !

Меня зовут Андрей, родом из Украины, занимаюсь графическим дизайном и гейм дизайном около 2 лет, делаю дизайн для сайтов приложений и т.д. Я могу сделать от обработки фото до 3д модели, вкратце о моем обучении, учился дизайну по видео роликам на ютуб также и моделированию также изучал на ютуб, подбирать цвета научился в художественной школе, в общим как то так

💵 Как будет происходить оплата ?

На карту

PayPal

DonatePay

DonationAlerts

(А так же другим удобным способом для вас)

✨ Особенности, а также плюшки

Особенности:

- Готов приступить сразу

- Сделаю работу до конца

- Всегда на связи

- Выполнение услуги в нужный срок

- Гарантия 1 год

Плюшки:

- Каждый пятый заказ от одного и того же лица бесплатный

- Есть промокоды

- Все исправления бесплатные

🎫 Услуги

Цена за услугу зависит от сложности ее выполнения

Все услуги:



Обработка фото:

Удалить людей, удалить объекты

Изменение размера изображения

Обрезка изображения

Ретушь изображений

Редактирование фотографий

Изменение цвета и восстановление

Комплексное редактирование в фотошопе.

Фото редактирование

Фоновая работа

Обработка фотографий

Эффекты и фильтры

Ретушь кожи (удаление пятен/морщин и разглаживание)

Корректировка и коррекция цвета/тона

Изменение формы тела

Отбеливание зубов

Экспозиция и контраст

Удаление/замена фона

Figma:

Ui дизайн

Веб дизайн

YouTube:

Превью

Баннер

Оверлей

Аватарка

Twitch:

Превью для видео

Баннер

Оверлей

Аватарка

Кнопки

3D модели

low poly

hi poly

Запекание модели

Текстурирование

Discrod сервер:

Предустановленные каналы/роли с разрешениями

Инструменты модерации

Приветственная система

Авто-роли

Частные каналы

Предустановленные правила сервера

Музыка и подарки

Обновления игры

Роли реакции

Развлечения: Тривия, РПГ, Экономика, Покемоны...

Статистика сервера

Автомодерация (защита от спама, ссылок и т. д.)

Билетная система

Приглашает руководство

Журналы сервера (удаленные сообщения и т. д.)

Уведомления (YouTube, Twitch, Twitter)

Система проверки

Временные каналы

Неделя технической поддержки

И все что вы хотите!

Другое:

Визитка

Дизайн рекламы