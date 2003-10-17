👋 Всем привет !
Меня зовут Андрей, родом из Украины, занимаюсь графическим дизайном и гейм дизайном около 2 лет, делаю дизайн для сайтов приложений и т.д. Я могу сделать от обработки фото до 3д модели, вкратце о моем обучении, учился дизайну по видео роликам на ютуб также и моделированию также изучал на ютуб, подбирать цвета научился в художественной школе, в общим как то так
💵 Как будет происходить оплата ?
На карту
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(А так же другим удобным способом для вас)
✨ Особенности, а также плюшки
Особенности:
- Готов приступить сразу
- Сделаю работу до конца
- Всегда на связи
- Выполнение услуги в нужный срок
- Гарантия 1 год
Плюшки:
- Каждый пятый заказ от одного и того же лица бесплатный
- Есть промокоды
- Все исправления бесплатные
🎫 Услуги
Цена за услугу зависит от сложности ее выполнения
Все услуги:
Обработка фото:
Удалить людей, удалить объекты
Изменение размера изображения
Обрезка изображения
Ретушь изображений
Редактирование фотографий
Изменение цвета и восстановление
Комплексное редактирование в фотошопе.
Фото редактирование
Фоновая работа
Обработка фотографий
Эффекты и фильтры
Ретушь кожи (удаление пятен/морщин и разглаживание)
Корректировка и коррекция цвета/тона
Изменение формы тела
Отбеливание зубов
Экспозиция и контраст
Удаление/замена фона
Figma:
Ui дизайн
Веб дизайн
YouTube:
Превью
Баннер
Оверлей
Аватарка
Twitch:
Превью для видео
Баннер
Оверлей
Аватарка
Кнопки
3D модели
low poly
hi poly
Запекание модели
Текстурирование
Discrod сервер:
Предустановленные каналы/роли с разрешениями
Инструменты модерации
Приветственная система
Авто-роли
Частные каналы
Предустановленные правила сервера
Музыка и подарки
Обновления игры
Роли реакции
Развлечения: Тривия, РПГ, Экономика, Покемоны...
Статистика сервера
Автомодерация (защита от спама, ссылок и т. д.)
Билетная система
Приглашает руководство
Журналы сервера (удаленные сообщения и т. д.)
Уведомления (YouTube, Twitch, Twitter)
Система проверки
Временные каналы
Неделя технической поддержки
И все что вы хотите!
Другое:
Визитка
Дизайн рекламы
Я не берусь за все заказы зразу, я не буду брать ту услугу которая мне не будет нравиться делать, в первую очередь дизайн это не деньги для меня, это удовольствие
Портфолио
- СОЗДАНИЕ LOW - POLY ПЕРСОНАЖА15 просмотров
- УДАЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ЛИБО ОБЪЕКТОВ17 просмотров
- РАСПЛАВЛЕННЫЙ ТЕКСТ ЭФФЕКТ ДЫМ11 просмотров
- Превью "Разнес сервер"27 просмотров