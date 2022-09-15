Необходимо обработать фото и видео для маркетплейсов. Задача включает скачивание 10 фото и 1 видео с сайта 1688, перевод надписей с китайского на русский, создание инфографики из двух фото в Photoshop, а также ретушь и цветокоррекцию. Работа рассчитана на один товар, с возможностью дальнейших заказов при успешном выполнении.