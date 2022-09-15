Обработать фото в photoshop.

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Закрыт62 заявки746 просмотров

Фото я пришлю когда появится работник готовый выполнить  задачу. (Фото которые необходимо обработать достаточно личные по этому в открытый доступ их и не прикрепляю). 

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