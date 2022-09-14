Отредактировать фотографии (изменить текст на фото). 1000 штук

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт80 заявок1188 просмотров

Отредактировать фотографии (изменить текст на фото) . Объем - 1000 штук. Бюджет - 10000 рублей. 1 фотография = 10 руб. Срок выполнения - 2 дня.

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