Требуется провести ретушь 11 фотографий. Задача включает в себя обработку изображений с учетом предоставленного технического задания, которое будет отправлено в личной переписке. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.
Заменить лицо на фото
Необходимо на фото заменить лицо. На исходнике будет два человека. Одному необходимо заменить лицо на лицо другого человека - Вырезать с другого фото и вставить на исходник. Сделать максимально реалистично.
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