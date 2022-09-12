Заменить лицо на фото

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  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок423 просмотра

Необходимо на фото заменить лицо. На исходнике будет два человека. Одному необходимо заменить лицо на лицо другого человека -  Вырезать с другого фото и вставить на исходник. Сделать максимально реалистично.

3 года назад
guest_16628427261441
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
43 года
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Был
9 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
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