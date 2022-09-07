Замазать гос номер на авто.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки176 просмотров

Необходимо замазать государственный номер на авто чёрным цветом, чтобы он слился с решеткой радиатора. Заранее спасибо.

3 года назад
Artem_N1
Артем 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$2
1 день
Мастер своего дела!
Отличный заказчик,все по факту,оплата своевременно! Рекомендую.

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Сергій
 
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ZyZik
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