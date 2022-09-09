Обработать 7 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен32 заявки710 просмотров

Здравствуйте. Я как тот заказчик из мемов "хочу того, не знаю чего, но чтобы крутоклассновахвахвах".

ССЫЛКА НА ФОТО https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cLPRYCxuHmUbxLPBm4NTBgF5pE8mILc6

Но а вообще, хочу получить хорошую обработку фотографий , четких требований нет. Просто плиз сделайте так, чтобы можно было и в соцсети выложить и на аву поставить. Свет подправить там, цвета, четкость где-то, может, какой фильтр 1 типа наложить на все, ретушь, если нужно, и пр.

Единственное - просьба добавить немного макияжа (ресницы, губы, брови - темно кориченый).

Рассмотрю ваши предложения, заранее спасибо!

3 года назад
Anna_Lit
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

kristinasilutina
Кристина 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$13
1 день
Escrow
Все хорошо, Кристина была максимально любезна, выслушала все пожелания, сделала хорошую обработку фотографий и сделала столько правок, сколько мне потребовалось. Рекомендую!
Четко поставлено тех. задание, довольна сотрудничеством, рекомендую !

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