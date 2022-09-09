Здравствуйте. Я как тот заказчик из мемов "хочу того, не знаю чего, но чтобы крутоклассновахвахвах".

ССЫЛКА НА ФОТО https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cLPRYCxuHmUbxLPBm4NTBgF5pE8mILc6

Но а вообще, хочу получить хорошую обработку фотографий , четких требований нет. Просто плиз сделайте так, чтобы можно было и в соцсети выложить и на аву поставить. Свет подправить там, цвета, четкость где-то, может, какой фильтр 1 типа наложить на все, ретушь, если нужно, и пр.

Единственное - просьба добавить немного макияжа (ресницы, губы, брови - темно кориченый).

Рассмотрю ваши предложения, заранее спасибо!