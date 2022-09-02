Ретушь 2 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок230 просмотров

2 фото ( raw) Убрать блики со стола и стены. Убрать розетку и штрих-код на будильнике. Выровнять экспозицию по всей картинке и чуть чуть улучшить саму модель

дам ссылку на Яндекс диск, для сайта слишком большие фото

3 года назад
guest_16621109340185
3 года в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
заказ был выполнен вовремя и качественно
Простой в общении заказчик, направленность только на работу, без лишнего! Рекомендую к работе.

Заявки фрилансеров

koledgoy007
Николай 
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