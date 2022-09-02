Необходимо почистить фотографию, удалив лишнюю информацию и оставив только бланк на белом фоне. Ожидается указание примерной цены для начала обсуждения. Оплата возможна через Сбербанк, Яндекс деньги или Qiwi.
Ретушь 2 фото
2 фото ( raw) Убрать блики со стола и стены. Убрать розетку и штрих-код на будильнике. Выровнять экспозицию по всей картинке и чуть чуть улучшить саму модель
дам ссылку на Яндекс диск, для сайта слишком большие фото
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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