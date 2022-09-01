Почистить фотографию

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  2. Обработка фотографий
Закрыт39 заявок778 просмотров

Для информационного сайта необходимо почистить фотографию от лишней информации, оставить только бланк на белом фоне.

В ответе обязательно укажите примерную цену, чтобы мы начали обсуждение.

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3 года назад
VolkovSerg
Сергей 
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Заявки фрилансеров

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Обработка фотографий
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