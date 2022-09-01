Необходимо выполнить обработку фотографий, вставив 11 изображений в окна согласно указанному порядку. В примере визуализации макеты размещаются на внутренних окнах. Фото № 5 будет на углу, его части должны быть распределены по обеим сторонам магазина. Включен пример визуализации для ориентира.
Почистить фотографию
Для информационного сайта необходимо почистить фотографию от лишней информации, оставить только бланк на белом фоне.
В ответе обязательно укажите примерную цену, чтобы мы начали обсуждение.
оплата: Сбербанк, Яндекс деньги, Qiwi
Заявки фрилансеров
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