Нужно заменить надпись и картинку на логотипе (в 2х файлах, отличающихся прозрачностью текста)

https://mattressreview.us/assets/mybestmattress-logo.png

https://mattressreview.us/assets/mybestmattress-logo-dark.png

вместо MyBest + Mattress на логотипе написать Mattress + Review и заменить 2 подушечки с логотипа на другую картинку из png ( ﻿https://d.pr/i/xEGnPR ), сохранив те же размеры файлов, как в оригинальном логотипе

Желательно, фрилансеры из Украины.