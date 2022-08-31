Заменить надпись на логотипе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен25 заявок587 просмотров

Нужно заменить надпись и картинку на логотипе (в 2х файлах, отличающихся прозрачностью текста)

https://mattressreview.us/assets/mybestmattress-logo.png

https://mattressreview.us/assets/mybestmattress-logo-dark.png

вместо MyBest + Mattress на логотипе написать Mattress + Review и заменить 2 подушечки с логотипа на другую картинку из png ( ﻿https://d.pr/i/xEGnPR ), сохранив те же размеры файлов, как в оригинальном логотипе

Желательно, фрилансеры из Украины. 

3 года назад
Pilsen
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4 дня назад

Выбранный исполнитель

Artdiya
Максим 
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3 года назад
$5
1 день
Escrow
всё супер, рекомендую!
Все добре. Дякую за співпрацю.

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