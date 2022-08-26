Требуется найти и собрать 300 качественных фотографий 30 богатых людей (80% парни, 20% девушки) с дорогими автомобилями, яхтами и другим атрибутами успешной жизни. Фото должны быть из Instagram или Facebook, без известных личностей и русскоговорящих. Каждое фото должно быть сохранено с именем человека, страной и ссылкой на страницу. Оплата 30$.