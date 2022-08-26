Дорисовать на фотографию стикер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт33 заявки1006 просмотров

Правдоподобно дорисовать на главное устройство муз. центра (посередине на фото) стикер с сегодняшней датой (26.08.2022)

За быстрое выполнение дам чаевые.

3 года назад
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