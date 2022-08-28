Есть логотип сайт с матрасами:

https://mattressreview.us/assets/mybestmattress-logo.png

https://mattressreview.us/assets/mybestmattress-logo-dark.png

Нужно

1) заменить в обоих файлах надпись MyBestMattress на MattressReview, а так же заменить изображение подушек на что-то другое, имеющее отношение ко сну. Прозрачность оставить такой же, как она есть на исходных 2х файлах.

2) Далее, нужно создать такую версию этого логотипа, где лого находится над надписью. Пример - правый нижний угол этой картинки https://mattressreview.us/storage/media/images/saatva-mattress-reviews-logo-613603c2b547d.o.jpg

3) И затем, заменить на это изображение старый логотип на всех картинках из этой папки https://d.pr/f/i7CXPI (где есть старый логотип). Другими словами - накрыть старый логотип внизу на новый на всех картинках, где есть этот логотип. Их примерно 55. Новый логотип должен быть примерно таким же по размеру, как старый, что бы накрыл старый полностью и что бы лишнее место не съедал.

4) создать иконку для сайта из нового изображения (которое будет вместо подушек). Вместо вот этой - https://mattressreview.us/favicon.ico

Жду ваших заявок.